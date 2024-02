Elenoire Ferruzzi vs Angelina Mango

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il brano La Noia. Sarà proprio lei a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision. Come spesso accade nelle competizioni, il pubblico da casa ha sempre il suo preferito. Evidentemente il preferito di Sanremo di Elenoire Ferruzzi non era Angelina Mango. La ex vippona ha fatto dei commenti davvero molto duri alla giovane cantautrice. Scopriamo che cos’ha detto.

Elenoire Ferruzzi si è espressa sui suoi social e qui ha affermato che Angelina Mango è brutta. Come, per lei, è brutta anche la canzone La noia, è brutto l’outfit della giovane. Insomma, per la Ferruzzi è tutto brutto. L’unica cosa bella della Mango per Elenoire? Il fatto che il padre di Angelina era straordinario.

Elenoire Ferruzzi dura su Angelina

Le critiche di Elenoire Ferruzzi si sono poi spostate sull’Eurovision.

Ma io dico, che figura di me*a dobbiamo fare portando all’Eurovision una canzone di mer*a in quel modo? Ma dai.

Sono state ancora le sue parole su Angelina Mango. Parole molto dure quelle della ex vippona che certamente non sono potute passare inosservate sul web, tra il popolo di utenti presenti sui social.