Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno partecipato a una puntata di Verissimo in collegamento video. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, hanno condiviso notizie riguardanti la condizione di salute di Eleonora, che sta affrontando una lotta contro un carcinoma al pancreas. L’attrice ha ringraziato Silvia, affermando: «Ti sono grata, perché sei sempre presente anche al di fuori del programma. Oggi con me c’è Massimo, e questo mi riempie di gioia. Il nostro amore è stato davvero speciale».

La forza di Eleonora

Massimo ha proseguito: «Essere al fianco di Eleonora è un dono; è una gioia per me, dato che è passato tanto tempo dall’ultima volta che sono stato in TV. Inizialmente, ero scettico riguardo alla sua decisione di rendere pubblica la sua battaglia contro la malattia, ma ho realizzato che farebbe bene, visto che molte persone mi dicono di trarre ispirazione dalla sua forza».