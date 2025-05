Il Partito Democratico celebra vittorie significative, mentre si preparano i ballottaggi in alcune città.

Il trionfo del Partito Democratico

Le recenti elezioni comunali in Italia hanno visto il Partito Democratico (Pd) ottenere risultati straordinari, con vittorie al primo turno a Genova e Ravenna. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati, sottolineando come il partito abbia guadagnato otto punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.

A Genova, la candidata Silvia Salis ha trionfato, mentre a Ravenna il candidato Alessandro Barattoni ha ottenuto oltre il 57% dei voti, assicurandosi la vittoria senza necessità di ballottaggio.

Ballottaggi a Taranto e Matera

Nonostante i successi del Pd, ci sono città in cui la competizione è ancora aperta. A Taranto, il candidato del centrosinistra, Pietro Bitetti, si prepara a un ballottaggio con il candidato delle civiche sostenute dalla Lega, Francesco Tacente. Le proiezioni indicano Bitetti in vantaggio con il 36,8% dei voti. A Matera, invece, il candidato Roberto Cifarelli guida con una percentuale compresa tra il 44,5% e il 48,5%, ma dovrà affrontare il candidato del centrodestra, Antonio Nicoletti, che si attesta tra il 31,5% e il 35,5%.

Affluenza e reazioni

La partecipazione degli elettori alle elezioni è stata del 56,29%, in linea con le precedenti tornate. La segretaria Schlein ha sottolineato l’importanza dell’unità all’interno del partito, affermando che “uniti si vince”. Anche i candidati del centrodestra, come Pietro Piciocchi, hanno riconosciuto le vittorie del Pd, congratulandosi con Salis e augurandole buon lavoro. La situazione politica si fa sempre più interessante, con il Pd che si conferma primo partito e il centrodestra che, nonostante i sondaggi favorevoli, deve affrontare una realtà elettorale complessa.