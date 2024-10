Maltempo e affluenza alle urne

La prima giornata di voto in Liguria è stata segnata da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e temporali che hanno influito sull’affluenza degli elettori. Secondo i dati ufficiali, l’affluenza alle urne è risultata in calo rispetto alle elezioni del 2020, passando dal 13,92% al 13,06% entro mezzogiorno. Questo trend negativo è stato confermato anche nel pomeriggio, con una partecipazione del 30,6% alle 19, rispetto al 32,7% della stessa ora nel 2020. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile aumento dell’astensione tra i cittadini liguri.

Le reazioni dei candidati

I due principali contendenti, Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, hanno espresso la loro gratitudine verso coloro che hanno reso possibile lo svolgimento delle elezioni nonostante le difficoltà ambientali. Bucci ha sottolineato l’importanza di ogni singolo voto, invitando i cittadini a esercitare il loro diritto di voto, mentre Orlando ha ringraziato i rappresentanti di lista e le forze dell’ordine per il loro impegno. Entrambi i candidati hanno cercato di motivare gli elettori a recarsi alle urne, nonostante le avverse condizioni atmosferiche.

Incidenti e problematiche durante il voto

La giornata elettorale ha visto anche alcuni imprevisti, tra cui la scomparsa di materiale elettorale, come verbali e tabelle di scrutinio, nel Comune di Sanremo. La Procura di Imperia ha confermato l’accaduto, specificando che il timbro di validazione è stato sostituito e che si sta monitorando la regolarità delle operazioni di voto. Non è chiaro se il materiale sia stato rubato o se sia andato perso per errore. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’integrità del processo elettorale, in un contesto già complicato dal maltempo.