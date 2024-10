Il discorso di Donald Trump al Madison Square Garden è un vero e proprio show, con il tycoon che ripete i suoi slogan più famosi e, a pochi giorni dal momento decisivo delle elezioni, invita tutti gli americani ad andare a votare in massa: “Dobbiamo vincere con uno scarto enorme“.

Usa, Trump al Madison Square Garden: “Tornerà il sogno americano”

Nella serata di ieri, Donald Trump era impegnato a New York, nell’affascinante location del Madison Square Garden, per una delle sue ultime apparizioni pubbliche prima dell’Election day del 5 novembre. “Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all’inflazione, farò tornare il sogno americano. Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca” – ha dichiarato Trump, che poi ha fatto riferimento ad uno dei suoi cavalli di battaglia – “Ora siamo un Paese occupato dai migranti, ma il 5 novembre sarà il nostro giorno della liberazione. Lancerò il più ambizioso piano di espulsioni della storia”.

Usa, Trump al Madison Square Garden: le parole sulla Harris

E non poteva mancare anche un attacco frontale nei confronti della candidata democratica Kamala Harris: “Ha orchestrato il maggiore tradimento della storia americana, ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo”.