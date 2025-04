Un furto inaspettato durante le riprese

Una brutta disavventura ha colpito Elisa Isoardi mentre si trovava a Livorno per registrare una nuova puntata di Linea Verde. La conduttrice, insieme alla collega Monica Caradonna, si trovava alla famosa Terrazza Mascagni quando un gruppo di ladri ha infranto il vetro del loro van, portando via effetti personali di grande valore.

Questo episodio ha suscitato una forte indignazione tra i fan e i follower delle due conduttrici, che hanno espresso la loro solidarietà attraverso i social media.

La testimonianza di Elisa Isoardi

Elisa, visibilmente scossa dall’accaduto, ha condiviso la sua esperienza attraverso un post su Instagram, mostrando il foglio della denuncia e ringraziando la Polizia per la loro efficienza. “Ci hanno rubato tutto, hanno rotto il finestrino del van”, ha dichiarato. Tra gli oggetti rubati ci sono stati la borsa, il telefono, il portafogli e le carte di credito. Nonostante il danno subito, la conduttrice ha cercato di mantenere la calma, affermando: “Non è stata una bella trasferta, ma ci sono situazioni peggiori”.

Modifiche al programma e futuro di Elisa Isoardi

In seguito a questo spiacevole episodio, la puntata di Linea Verde prevista per sabato 26 aprile non andrà in onda come di consueto su Rai1. Il programma sarà sostituito dalla diretta dei funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno in Piazza San Pietro. La diretta, curata dal Tg1, inizierà alle 8.30. “Questo sabato non andremo in onda, ma potete continuare a seguirci sui canali social”, hanno comunicato le conduttrici. Inoltre, si vocifera che queste siano le ultime puntate per Elisa Isoardi, che a settembre potrebbe tornare alla conduzione in studio con un nuovo programma nel daytime di Rai1.