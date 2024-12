Un passato tormentato con Bobo Vieri

Elisabetta Canalis, nota showgirl e ex velina, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista a Francesca Fagnani, rivelando dettagli inediti sulla sua relazione con l’ex fidanzato Christian ‘Bobo’ Vieri. La Canalis ha descritto la loro storia come profondamente tossica, segnata da tradimenti e conflitti. “Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua”, ha dichiarato, sottolineando come queste dinamiche abbiano avuto un impatto duraturo sulla sua vita. La showgirl ha anche rivelato episodi di violenza verbale e fisica, affermando che Vieri la inseguiva per strada e che in un’occasione si sono trovati a picchiarsi in un bar, separati solo dall’intervento di terzi.

Il ricordo di George Clooney

In netto contrasto con il suo passato, la Canalis ha parlato con affetto del suo ex fidanzato George Clooney, descrivendolo come l’uomo che le ha insegnato ad amare. “È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”, ha affermato, smentendo le voci che la loro relazione fosse solo una messa in scena. La Fagnani ha cercato di scavare più a fondo, chiedendo se ci fossero stati contratti per simulare la loro storia d’amore, ma la Canalis ha risposto con fermezza: “No, è una stron**ta!”. Ha poi aggiunto che la loro relazione è finita perché lei ha deciso di andarsene, senza che Clooney la fermasse.

Riconciliazione con Maddalena Corvaglia

Un altro tema delicato affrontato nell’intervista è stato il rapporto con l’ex amica Maddalena Corvaglia. Le due ex veline, un tempo inseparabili, hanno visto la loro amicizia deteriorarsi nel tempo. La Canalis ha spiegato: “Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me”, senza però entrare nei dettagli della rottura. Tuttavia, ha rivelato che ora si parlano e che le vuole bene, lasciando aperta la possibilità di un futuro incontro. Questo segnale di riconciliazione è un passo importante per entrambe, che hanno condiviso anni di successi e momenti indimenticabili insieme.

Affrontare i demoni del passato

Infine, la Canalis ha condiviso una confessione personale riguardo a un disturbo alimentare che l’ha afflitta durante l’adolescenza. Ha spiegato che, sebbene il disturbo non scompaia mai completamente, con il tempo e la terapia è riuscita a gestirlo meglio. “Il lavoro mi ha dato tanta sicurezza”, ha concluso, evidenziando come la sua carriera l’abbia aiutata a superare momenti difficili. La sua storia è un esempio di resilienza e forza, dimostrando che anche le celebrità affrontano sfide personali significative.