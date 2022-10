Elon Musk: il mio obiettivo? Robot per tutti a 20mila euro

Milano, 4 ott. (askanews) – Elon Musk ha presentato Optimus 1, prototipo di un robot umanoide avanzato che il fondatore di Tesla immagina prodotto in serie e a milioni nel futuro. Il prezzo per ora è alto ma l’obiettivo di Musk è arrivare ad un modello che costi intorno ai 20mila euro.

“Il nostro obiettivo è creare un robot umanoide utile il più rapidamente possibile. Lo abbiamo progettato usando la stessa disciplina che usiamo nella progettazione dell’auto.

Vale a dire progettare, produrre forme in modo tale che sia possibile un robot ad alti livelli a basso costo con una grande responsabilità, è incredibilmente importante”.

I robot verranno testati nelle fabbriche Tesla. Secondo Musk un giorno saranno anche più “amichevoli”, in grado di fare conversazione in modo più naturale e equipaggiati con misure di sicurezza per evitare, ha detto testualmente “uno scenario alla Terminator”.