Il concorso giovanile dello Stampede di Calgary

Il concorso per il poster giovanile dello Stampede di Calgary, attivo dal 2018, ha visto un grande successo di partecipazione e creatività. Quest’anno, la vincitrice è stata annunciata con entusiasmo: Elora Kiddle, una giovane artista di 22 anni originaria di Calgary. La sua opera, che rappresenta la barrel racer Kellie Jorgensen e il suo cavallo Salty durante il rodeo del 2021, è stata scelta per la sua capacità di catturare l’energia e la determinazione necessarie per questo sport.

Un’opera d’arte che racconta una storia

Kiddle ha spiegato che il tema del suo poster è “Grit to Greatness”, un messaggio che riflette la perseveranza e la forza necessarie per eccellere nel barrel racing. “Ho deciso di sperimentare con qualcosa di nuovo e ho utilizzato delle macchie di colore per dare vita alla mia visione”, ha dichiarato l’artista. La sua esperienza personale, avendo lavorato allo Stampede e assistito al rodeo dalla tribuna, ha influenzato profondamente la sua ispirazione. “Vedere le performance dal vivo è stato incredibilmente motivante, soprattutto il barrel racing, un evento guidato da donne che trasmette un forte senso di determinazione”.

Riconoscimenti e opportunità future

Oltre a ricevere il prestigioso riconoscimento per il suo poster, Elora Kiddle è stata premiata con una borsa di studio memoriale di $10,000 in onore di Dustin Peers. Questo premio non solo celebra il suo talento artistico, ma offre anche un’importante opportunità per il suo futuro accademico e professionale. Con le iscrizioni già aperte per il concorso di poster giovanile del 2026, i giovani tra i 15 e i 24 anni sono invitati a partecipare e a mostrare la loro creatività. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dello Stampede di Calgary.