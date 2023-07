Home > Video > Emanuele Gualazzo: "Mia nonna si sta lasciando morire" Emanuele Gualazzo: "Mia nonna si sta lasciando morire"

"Pregate per nonna e me. Mia nonna si sta lasciando morire, vuole andare da mamma che non c'è più. Io ci sto provando, cucino e le dò da bere ma tutto quello che le dò lo vomita. Nonna soffre e io non so più cosa fare". Il drammatico appello di Emanuele (Tiktok @emanuelegualazzo8)