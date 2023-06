Home > Video > Emilio Fede non arriva in tempo ai funerali di Silvio Berlusconi Emilio Fede non arriva in tempo ai funerali di Silvio Berlusconi

"L'autista non c'era, come mai se n'è andato? Ha detto che non ci poteva portare, ci ha fatto scendere dall'auto e lasciati in mezzo alla strada". Momento difficile per Emilio Fede, che non è riuscito ad arrivare in tempo ai funerali di Silvio Berlusconi. Il duro sfogo dell'ex direttore del Tg4 a bordo dell'auto diretto verso Arcore.