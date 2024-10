Recenti aggiornamenti su Instagram hanno riportato l’attenzione sul duo formato da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Non è tanto l’immagine di per sé a catturare l’interesse, quanto piuttosto il modo in cui il musicista agisce. Non è la prima volta che, dopo la fine di una relazione, Ramazzotti riserva un’attenzione speciale alla showgirl. Infatti, dopo due anni di amore con Dalila Gelsomino, recenti notizie indicano che i due si siano separati ufficialmente, come riportato dal magazine Di Più TV, che ha svelato come la loro frequentazione sia terminata da oltre un mese.

La storia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Prima di queste rivelazioni, la coppia era stata fotografata mentre trascorreva le vacanze insieme in Alta Badia, in compagnia di Aurora e dei loro figli, mostrando un legame familiare a distanza di vent’anni dalla loro separazione. Più recentemente, hanno condiviso una storia su Instagram che mette in luce la loro complicità: il cantante ha postato una foto in cui spinge Michelle in una carriola, con una didascalia divertente in occasione della festa dei nonni. Questo scatto evidenzia l’ottima intesa che continua a caratterizzare il loro rapporto.

Nel frattempo, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di esprimere desideri di un possibile riavvicinamento tra i due. Che si tratti di coincidenze o meno, la questione non è rilevante. Ciò che emerge chiaramente è che, ogni volta che Eros affronta difficoltà amorose, tende a ritrovare la felicità accanto a Michelle.

Eros Ramazzotti e le sue storie d’amore

Nel 1986, Eros inizia una relazione con Donatella Giussani, presentata sulla copertina del suo album “In certi momenti” del 1987. Per lei scrive “Ti vorrei rivivere”. Nel 1995, dopo un concerto a Milano, incontra Michelle Hunziker, con cui inizia una storia che porta alla nascita della loro figlia Aurora Sophie, il 5 dicembre 1996. La coppia si unisce in matrimonio nel 1998 al Castello Odescalchi di Bracciano, ma dopo alcuni anni si separa nel 2002, ufficializzando il divorzio nel 2009, mantenendo un buon legame.

Nello stesso anno, Eros inizia a frequentare la modella Marica Pellegrinelli, che lo aveva premiato ai Wind Music Awards. Nel 2011 accolgono la loro prima figlia, Raffaella Maria, e si sposano nel 2014 a Milano, festeggiando poi in Piemonte. Nel 2015 nasce il loro secondogenito, Gabrio Tullio, tuttavia nel 2019 annunciano la loro separazione. Successivamente, Eros trova nuovamente l’amore con Dalila Gelsomino, ma si vocifera che la loro relazione sia giunta al termine.