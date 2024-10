Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, rispettivamente di 60 e 35 anni, hanno concluso la loro relazione. Negli ultimi tempi, sono emerse voci su una possibile separazione, e ora l’ex modella ha confermato la notizia tramite un post su Instagram. Visibilmente provata dall’esito non favorevole della loro storia d’amore, Dalila ha condiviso i motivi dietro la fine dell’unione. Le sue parole sono state incisive, riservando critiche forti a Ramazzotti.

La fine dolorosa della relazione

All’inizio del suo messaggio, traspare chiaramente che la separazione è stata tutt’altro che indolore. “Ho vissuto mesi pieni di sofferenza e silenzi infiniti, durante i quali ho spesso scelto di ritirarmi, anche quando la mia dignità non è stata adeguatamente tutelata da chi avrebbe dovuto”. Così esordisce Gelsomino nel rivelare la conclusione della relazione con il celebre cantante. Le sue affermazioni lasciano intuire che il rispetto reciproco è venuto meno.

La verità di Dalila

Dalila ha anche spiegato di aver deciso di condividere la sua verità per fare chiarezza sulla situazione sentimentale. “Io ed Eros non eravamo più felici insieme”, ha dichiarato, aggiungendo di aver fatto ogni tentativo possibile per salvare il legame. Purtroppo, le cose non sono andate come sperato. “Ci sono momenti in cui la vita ti insegna a lasciare andare,” ha concluso.

Il disagio dei media

In aggiunta, ha espresso il suo disagio riguardo al trattamento riservato dai media, rivelando quanto fosse difficile affrontare la situazione di essere continuamente al centro delle chiacchiere. Infine, l’ex modella ha affermato che questa sarà l’unica occasione in cui parlerà della sua relazione con Ramazzotti. Ha sottolineato con fermezza che non rilascerà intervista alcuna. In sostanza, desidera mantenere le distanze dal mondo dei media.

Il significato della relazione

Riguardo al tempo trascorso con Eros, ha commentato: “Non ho mai intrapreso questa storia per amore di dinamiche particolari, ma per affetto genuino verso l’uomo che c’è oltre il personaggio. Eros è una figura significativa nella mia vita e la nostra relazione mi ha insegnato tanto”. È interessante osservare che la Gelsomino non ha dedicato nemmeno una parola affettuosa all’ex partner. Inoltre, ha condiviso una citazione lunga in cui si afferma che gli uomini che scelgono soltanto donne profonde e autentiche sono rari, perché tali relazioni possono risultare più complesse. Anche in questo caso, la Gelsomino sembra voler lanciare un chiaro messaggio critico a Ramazzotti. “Uragano Dali”, ha commentato la 35enne, mostrando di considerarsi una donna determinata e forte.