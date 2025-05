Il dispiegamento delle forze a Cagliari

Questa mattina, il porto di Cagliari ha accolto la Nave Trieste, segnando il completamento del dispiegamento delle forze e dei mezzi per la Joint Stars 2025. Questa esercitazione, la più significativa della Difesa italiana, è stata pianificata e condotta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi). Il suo avvio ufficiale è previsto per domani, giovedì 8 maggio, e coinvolgerà tutte le componenti delle Forze Armate, insieme a diversi Corpi dello Stato, ministeri e agenzie.

Obiettivi dell’esercitazione

La Joint Stars 2025 non è solo un esercizio militare, ma un’opportunità per rafforzare la collaborazione e l’interoperabilità tra le varie istituzioni coinvolte nella difesa nazionale. Questo evento rappresenta un banco di prova per stimolare risposte integrate a situazioni complesse e dinamiche, testando le capacità e le sinergie in contesti realistici. La preparazione delle forze armate è fondamentale per garantire la sicurezza del paese, e questa esercitazione mira a migliorare le competenze operative in scenari multi-dominio.

Solidarietà e coinvolgimento della comunità

Un aspetto innovativo della Joint Stars 2025 è il progetto “Joint Stars for Charity”, che prevede il coinvolgimento attivo della popolazione. Numerose attività aperte al pubblico sono programmate, tra cui iniziative sanitarie e raccolte fondi. La Nave Trieste si trasformerà in una piattaforma di supporto, offrendo screening gratuiti per i bambini e ospitando eventi culturali. Questo approccio non solo rafforza il legame tra le forze armate e la comunità, ma dimostra anche l’impegno della Difesa verso la solidarietà sociale.

Eventi in programma

Il culmine del programma solidale si svolgerà nel weekend del 10 e 11 maggio, con una mobilitazione collettiva di militari, istituzioni, associazioni e aziende. L’obiettivo è concreto: raccogliere fondi per l’acquisto di due posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva pediatrica per l’ospedale Brotzu di Cagliari. Tra gli eventi più attesi, spicca il concerto benefico della Banda musicale interforze, che si terrà sabato 10 maggio alle 18.30 a bordo della Nave Trieste, ormeggiata al molo Rinascita, con la partecipazione del cantautore Bungaro.