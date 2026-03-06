Esercito sudanese riprende Bara: distrutti blindati e decine di morti tra le RSF

L'esercito sudanese sostiene di aver riconquistato Bara in North Kordofan dopo raid aerei e un'incursione da nord, con la distruzione di numerosi mezzi e perdite tra le fila delle RSF

Il governo sudanese ha annunciato di aver ripreso il controllo della città di Bara, la seconda per dimensione nello stato di North Kordofan. Secondo fonti legate all’esercito, l’operazione è avvenuta mediante raid aerei, attacchi con droni e uno spostamento di forze terrestri partito da posizioni a nord della capitale regionale. Le autorità descrivono l’azione come una risposta all’avanzata delle milizie nella regione dei Kordofan. Testimonianze locali e rapporti non ufficiali segnalano combattimenti continui e movimenti di civili nelle aree limitrofe. L’episodio si inserisce in una fase di intensificazione degli scontri che ha ridefinito linee di controllo locali.

I fatti

Le forze governative hanno dichiarato il controllo di Bara dopo operazioni combinate. Fonti militari parlano di raid aerei e impiego di droni. Secondo le stesse fonti, colonne terrestri hanno avanzato da settori a nord della capitale regionale. Non sono stati forniti numeri ufficiali su perdite o prigionieri. Organizzazioni umanitarie e testimoni locali riferiscono di movimenti di popolazione e interruzione dei servizi nelle aree prossime alla città.

Le dinamiche militari

L’azione governativa segue lo spostamento dell’offensiva paramilitare nella regione dei Kordofan dopo la perdita di altri capisaldi. Le operazioni combinate indicano un uso coordinato di asset aerei e terrestri. Secondo osservatori indipendenti, l’impiego di droni ha aumentato la portata delle ricognizioni e degli attacchi mirati. I dettagli sulle linee logistiche e sul comando delle unità non sono stati resi pubblici dalle autorità.

Ripercussioni sulla popolazione

Testimoni riferiscono evacuazioni e spostamenti interni nelle periferie di Bara. Le infrastrutture sanitarie e i punti di approvvigionamento risultano parzialmente compromessi, secondo fonti locali. Organizzazioni umanitarie stanno monitorando la situazione, ma l’accesso alle aree di conflitto rimane limitato. La carenza di servizi essenziali può aggravare la vulnerabilità delle famiglie sfollate.

Prospettive

Il controllo di Bara potrebbe modificare gli equilibri locali e condizionare i prossimi sviluppi nell’area dei Kordofan. Le autorità militari non hanno fornito un cronoprogramma per il consolidamento del controllo. Osservatori internazionali attendono conferme indipendenti sulle modalità e sull’impatto dell’operazione. Si segnala la possibilità di ulteriori scontri nelle aree non pacificate e nuovi flussi di sfollati nelle prossime settimane.

La dinamica dell’operazione

Dopo i segnali di possibili nuovi scontri e flussi di sfollati, le autorità militari hanno descritto la sequenza dell’intervento. In apertura sono stati condotti attacchi aerei mirati contro concentrazioni nemiche e colonne di mezzi, finalizzati a degradare la capacità logistica dell’opposizione.

Il ricorso a forze aeree e a sistemi di sorveglianza ha permesso l’individuazione di posizioni strategiche. Successivamente una manovra terrestre è partita da al-Dankoj, a nord di el-Obeid, con avanzata verso gli ingressi principali della città. Le autorità dichiarano che l’obiettivo è ripristinare il controllo delle vie di comunicazione e delle infrastrutture essenziali, tra cui depositi e nodi stradali.

Impatto sugli assetti nemici

Fonti ufficiali riferiscono la distruzione di numerosi mezzi blindati e la cattura di diversi veicoli in buone condizioni. Il rapporto indica la neutralizzazione di 32 veicoli da combattimento e il sequestro di ulteriori 10. Sono segnalate anche perdite umane tra le file delle RSF. L’impiego coordinato di droni per attacchi mirati viene indicato come fattore determinante nelle fasi culminanti dell’azione. Tale impiego avrebbe ridotto la capacità di manovra e il comando dell’avversario, complicando il riassetto tattico delle forze colpite.

Contesto regionale e spostamento delle ostilità

La riconquista di Bara segue lo spostamento delle ostilità verso il Kordofan e il nord del Darfur. Le fonti indicano che la paramilitare Rapid Support Forces (RSF) ha rivisto la propria strategia dopo la perdita di posizioni chiave in altre aree del paese. Il cambio di rotta ha determinato un aumento degli scontri sia nelle aree urbane sia in quelle rurali.

Secondo i rapporti raccolti, l’impiego ridotto di mezzi e di strutture di comando ha ulteriormente limitato la capacità di manovra dell’avversario. Questo fattore ha complicato il riassetto tattico delle forze colpite e ha contribuito alla frammentazione delle operazioni sul terreno. Le testimonianze sul campo segnalano movimenti rapidi delle unità e una crescente difficoltà nel garantire corridoi umanitari sicuri.

Accuse di gravi crimini e inchieste internazionali

Le testimonianze sul campo segnalano movimenti rapidi delle unità e una crescente difficoltà nel garantire corridoi umanitari sicuri. Negli ultimi mesi sono emerse accuse contro milizie operative nel conflitto, che includono uccisioni di massa, abusi sessuali, rapimenti e saccheggi. Secondo le analisi quantitative delle ong presenti, le segnalazioni hanno indotto istituzioni internazionali ad avviare indagini formali. L’ONU ha definito la situazione in alcune città estremamente preoccupante e ha chiesto l’apertura di probe su possibili crimini di guerra commessi da più gruppi coinvolti.

Conseguenze umanitarie e persistente crisi

Il conflitto ha causato un bilancio umano pesante, con migliaia di vittime e milioni di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le organizzazioni umanitarie segnalano che porzioni significative della popolazione nazionale affrontano carenze alimentari acute e ridotto accesso ai servizi essenziali. L’interruzione delle attività agricole e delle catene di approvvigionamento ha aggravato la situazione, aumentando il numero di sfollati interni e persone in condizione di insicurezza alimentare.

Secondo i rapporti sul campo, la difficoltà nel garantire assistenza umanitaria sicura amplifica il rischio sanitario e sociale nelle aree colpite. Le autorità e le organizzazioni internazionali hanno chiesto l’apertura di indagini su possibili crimini di guerra e sollecitano corridoi per l’assistenza. Il prossimo sviluppo atteso riguarda la capacità di riattivare le filiere logistiche e di fornire aiuti su scala sufficiente per stabilizzare le condizioni di vita delle popolazioni coinvolte.

Prospettive e rischi futuri

La riconquista di Bara dalle forze governative non elimina la complessità sul terreno. La frammentazione degli attori armati, le tensioni etniche e la scarsità di risorse aumentano la probabilità di nuovi scontri e spostamenti di popolazione.

Le conseguenze per la stabilità regionale restano incerte. La comunità internazionale continua a monitorare la situazione e sollecita l’apertura di corridoi umanitari per raggiungere le aree colpite. Sul piano operativo, la capacità di riattivare filiere logistiche e scalare gli aiuti umanitari determinerà l’entità dell’impatto sulle condizioni di vita delle popolazioni.

Le prossime settimane saranno decisive per la tenuta degli accordi locali e per la capacità degli attori umanitari di ottenere accesso sicuro alle zone più vulnerabili.