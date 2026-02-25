Esperto di Corea del Nord Andrei Lankov espulso dalla Lettonia dopo un intervento a Riga

Lo studioso Andrei Lankov, noto per le sue analisi sulla Corea del Nord, è stato detenuto a Riga e trasferito in Estonia dopo che le autorità lettoni lo hanno inserito in una lista di esclusione; l'episodio solleva interrogativi su libertà accademica e motivazioni della misura

Un evento inaspettato ha interrotto una conferenza pubblica a Riga: il celebre storico e studioso della Corea del Nord Andrei Lankov è stato fermato dalle autorità durante la sua presentazione e successivamente allontanato dal Paese. Il ricercatore, titolare sia della cittadinanza russa sia di quella australiana e noto per la sua attività accademica a Seoul, ha denunciato di essere stato informato di trovarsi su una lista che ne proibisce l’ingresso in Lettonia.

La vicenda ha suscitato attenzione internazionale sia per la figura coinvolta — un esperto di spicco del panorama mondiale sulle dinamiche nordcoreane — sia per le implicazioni relative alla libertà di parola e alla mobilità degli accademici in Europa.

Come sono andati i fatti

Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Lankov su canali personali, durante l’evento a Riga gli agenti di polizia sono intervenuti sul posto ed hanno comunicato che il suo nome compariva nell’elenco del ministero degli esteri che vieta l’ingresso nel Paese. Dopo le procedure di identificazione e alcune formalità, il ricercatore è stato condotto al servizio immigrazione e, in seguito, accompagnato fino al confine con un altro Stato baltico.

Il trasferimento e le destinazioni successive

Dal racconto emerge che Lankov ha raggiunto poi l’Estonia, dove era previsto un altro incontro pubblico sul medesimo tema. L’autorevole studioso, che vive e insegna a Seoul presso la Kookmin University e che ha trascorso anni a studiare in Corea del Nord, ha affermato di essere stato espulso senza che gli venissero fornite spiegazioni dettagliate dalle autorità lettoni su motivi giuridici o di sicurezza.

Reazioni e possibili motivazioni

Lankov ha ipotizzato che la misura sia legata alla percezione delle sue analisi come troppo oggettive nei confronti della Corea del Nord: in più occasioni, lo studioso ha adottato un approccio che evita le semplificazioni e include valutazioni anche favorevoli quando ritenute fondate. Secondo quanto dichiarato, questo stile sarebbe stato malinterpretato da alcuni come un sostegno alla leadership nordcoreana e avrebbe portato a una reazione amministrativa da parte delle autorità locali.

Organizzazioni della società civile e media che seguono le vicende degli accademici russi all’estero hanno segnalato che l’avvocato di Lankov era stato informato della decisione di dichiararlo persona non grata. Le autorità lettoni non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali immediate che spieghino le ragioni specifiche dell’espulsione.

Implicazioni sulla libertà accademica

Il caso mette in luce tensioni tra esigenze di sicurezza nazionale e principi di libera circolazione della conoscenza. Per molti osservatori, la rimozione di un relatore dal territorio nazionale durante un evento pubblico rappresenta un precedente che solleva interrogativi circa il confine tra controllo politico e autonomia delle istituzioni culturali e accademiche. L’episodio è stato commentato anche nel contesto più ampio delle relazioni tra Stati e della sensibilità verso opinioni ritenute politicamente problematiche.

Il profilo di Andrei Lankov

Andrei Lankov è riconosciuto a livello internazionale per i suoi studi sulla penisola coreana: ha vissuto e studiato a Pyongyang come studente di scambio negli anni Ottanta, ha insegnato in diverse università e risiede attualmente in Corea del Sud, dove tiene corsi e pubblica analisi su temi geopolitici e sociali legati alla Corea del Nord. La sua esperienza sul campo e la lunga attività di ricerca lo rendono una voce autorevole nel dibattito internazionale.

La combinazione di radici russe e cittadinanza australiana, unita alla sua residenza accademica a Seoul, fa di lui una figura transnazionale, il cui percorso professionale riflette la complessità delle relazioni accademiche e diplomatiche contemporanee.

L’episodio ha aperto un dibattito sulle modalità con cui gli Stati gestiscono gli ospiti stranieri coinvolti in attività culturali e accademiche. Resta da chiarire se vi saranno provvedimenti ufficiali ulteriori da parte delle autorità lettoni o se la vicenda si chiuderà con l’espulsione già effettuata. Nel frattempo, l’attenzione resta puntata su come simili casi possano influenzare la libertà di ricerca e la possibilità per studiosi internazionali di confrontarsi apertamente sulle questioni più delicate.

In attesa di sviluppi, molte delle domande aperte riguardano la trasparenza delle motivazioni amministrative e la tutela del diritto alla libera espressione in ambito accademico. Il caso di Lankov rimane quindi un esempio significativo delle tensioni che possono emergere quando politica estera, sicurezza e libertà intellettuale si intrecciano.