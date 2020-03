Su Canal+, emittente televisiva famosa in Francia, sta girando lo spot di una pizza al Coronavirus. Giorgia Meloni: "Video disgustoso".

Uno spot andato in onda in Francia sta scatenando grande polemica: la pizza al Coronavirus, preparata da un pizzaiolo italiano. L’emittente televisiva Canal+, di proprietà Vivendi, pensava di fare ironia sull’epidemia che sta affliggendo il nostro Paese.

La pizza al Coronavirus

I toni sono decisamente più “forti” di una satira e non sono stati apprezzati dagli italiani, fra questi Giorgia Meloni che ha attaccato Canal+ sui social network. L’emittente, fra le più famose in Francia, durante un programma televisivo ha diffuso un finto spot che recitava: “Questo spettacolo è offerto dalla pizza Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro nel mondo”.

Nelle immagini un attore vestito da pizzaiolo, con chiari rimandi italiani, che sforna pizze e tossisce. Non è finita qui: dopo averne tirata fuori una dal forno, ci sputa sopra del finto catarro verde.

In sovrimpressione campeggia la scritta “Corona Pizza”, con i colori della nostra bandiera.

Un conto è sdrammatizzare, cercando di deviare la paura dell’epidemia con idee divertenti come quella del pasticcino Coronavirus prodotto dal caffè genovese Mangini, un altro diffondere uno spot che per molti potrebbe risultare offensivo.





La Meloni ammonisce la Francia

È stata Giorgia Meloni a denunciare lo spot televisivo che gira in Francia, condividendolo sui suoi canali social: “Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti-italiana. Il Governo Partito Democratico-Movimento 5 Stelle avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”.

Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno? pic.twitter.com/mSrak5pZ7W — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) March 3, 2020

Il Coronavirus in Francia

Mentre di discute dello spot, in Francia i contagi aumentano. Si sono infatti registrati 73 casi di Coronavirus e due morti, secondo il Ministro della Salute Olivier Véran. Le misure adottate dall’Italia per tentare di contenere il contagio sono state attivate anche su territorio francese.