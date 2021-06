Euro 2020, la Uefa risponde a Draghi: “La finale resta a Londra”

Roma, 22 giu. (askanews) – Trasferire la finale degli Europei a Roma dalla Gran Bretagna, dove corre la variante Delta? Il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino, ha affermato: “La risposta a entrambe le domande è sì: sì per quanto riguarda il rinnovo dell’accordo con la Turchia e sì per quanto riguarda l’adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente”.

La risposta della Uefa a riguardo, però, non si è fatta attendere. “La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite”, si legge nella nota ufficiale.

No comment, per il momento, da Downing Street alle parole del presidente del Consiglio italiano.