Europee: Bonino, 'Stati uniti d'Europa grande avventura politica elettorale'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Metterò tutte le energie che ho e che non ho per questa che considero una grande avventura politico-elettorale". Lo ha affermato Emma Bonino, in occasione della presentazione della lista Stati uniti d'Europa. "Uno slogan -ha rivendicato- che è un programma, declinate Stati uniti d'Europa e vedete che c'è un superprogramma. Non è la lista Bonino-Renzi, ho fatto una proposta politica e sono grata a tutti coloro che hanno sposato questo progetto con grande entusiasmo. Dobbiamo essere all'altezza del nostro progetto elettorale".