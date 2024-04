Europee: C. de Luca presenta a Milano candidati 'Libertà', 'avremo 4%, ci ho scommesso'**

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Meno Europa, più Italia; meno Europa più sovranità; meno Europa più federalismo; meno Europa più equità. Questo è il comune denominatore che ha visto 19 movimenti lavorare assieme per dare vita ad un manifesto per l...

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – "Meno Europa, più Italia; meno Europa più sovranità; meno Europa più federalismo; meno Europa più equità. Questo è il comune denominatore che ha visto 19 movimenti lavorare assieme per dare vita ad un manifesto per la libertà, articolato in 20 punti". Così Cateno de Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà che correrà alle prossime elezioni europee, spiega all'Adnkronos i pilastri del progetto con il quale punta a raggiungere l'Europa. Obiettivo: "Entrare in quei palazzi da uomo e donna libera, perché solo così quei palazzi si possono smontare. Le istituzioni si cambiano da dentro. Se stai fuori, puoi anche abbaiare, ma ti pigliano a pernacchie".

Il contesto appare incoraggiante: "Sondaggi di istituti nazionali, non commissionati da noi, ci danno oltre il 2% -afferma De Luca-. E la cosa più importante è che ogni sondaggio ci dà in costante crescita". Ciò significa che "il lavoro che stiamo facendo tutti quanti insieme sta funzionando e soprattutto che gli italiani stanno comprendendo che stavolta hanno una alternativa reale".

De Luca ci crede: "Io ho già fatto una scommessa che raggiungeremo il 4,2% e questo l'ho già sottoscritto e certificato, ma non mettiamo limiti alla provvidenza". In gioco c'è una cena a Taormina: "Durante una trasmissione televisiva, ho avuto modo di confrontarmi con un giornalista che ci aveva un po' sfottuto in un suo articolo. E di solito, quando scommetto con i giornalisti, mi porta bene, le scommesse le ho vinte sempre". Tradotto, "qualcuno ha già capito che si deve cominciare preparare a pagare a casa mia, a Taormina".

A proposito di Taormina, il 4 e 5 maggio prossimi avrà luogo una cena di autofinanziamento: "Sono invitati tutti coloro che vogliono finanziare il partito, dai candidati ai sostenitori agli sponsor -spiega De Luca- perché abbiamo scelto la strada dell'azionariato diffuso". Per partecipare alla cena, quindi, occorrerà versare mille euro; chi intendesse diventare sponsor dovrà versarne almeno diecimila, con un tetto massimo di 99mila euro, "previsto dalla legge", sottolinea, assicurando: "Stiamo ricevendo già tante adesioni".

Il tour per la presentazione dei candidati è partito ieri da Palermo per arrivare oggi Milano. Domani mattina De Luca sarà a Roma, al Teatro Quirino, mentre ⁠venerdì 19 aprile alle 16 sarà a Napoli.

Sabato 20 aprile tappa a Verona: "Presenteremo la lista per il Nord-Est a Verona, alle 11.30 e poi ci sarà la festa del Popolo Veneto, organizzata dal nostro Vito Comencini, nel pomeriggio". La chiusura è prevista a Monza, alle 21.30, con un incontro con i sostenitori del collegio Monza-Brianza e con tutti i soci e comitati di Sud chiama Nord della Lombardia.