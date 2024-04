Europee: Cuperlo, 'Schlein nel simbolo trasmetterebbe un modello che non è il mio'

Roma, 22 apr (Adnkronos) - - "Elly è un valore in più e guiderà quella sfida offrendo un contributo prezioso. Non drammatizzo il tema del simbolo, per quanto mi riguarda penso che quella scelta potrebbe trasmettere un modello di partito che non è il mio". Lo dic...

Roma, 22 apr (Adnkronos) – – "Elly è un valore in più e guiderà quella sfida offrendo un contributo prezioso. Non drammatizzo il tema del simbolo, per quanto mi riguarda penso che quella scelta potrebbe trasmettere un modello di partito che non è il mio". Lo dice Gianni Cuperlo, a la Stampa, sulla questione del simbolo del Pd per le europee.

"Siamo l'unico partito che affronta discussioni vere negli organismi dirigenti. Lo giudico un fatto di trasparenza e democrazia, compreso il confronto tra opinioni diverse senza che debba derivarne ogni volta una spaccatura. La politica in una comunità è fatta di ascolto e mediazione. L'alternativa sono forze dove uno decide e l'intendenza segue. Per noi non è così", spiega il deputato dem.