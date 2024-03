Europee: Lupi (Nm), 'rafforzare Ppe per riformare Ue'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo costruire la nuova Unione Europea, meno burocratica e più integrata politicamente ed economicamente, con una difesa comune ed una maggiore capacità di incidere sullo scenario internazionale. Per questo è essenziale rafforzare l’area moderata e riformatrice del Partito Popolare Europeo, perno indispensabile di ogni alleanza, e sostenere la candidatura di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione e puntare a costruire un forte asse con liberali e conservatori, senza cedimenti nei confronti dell’estrema destra e dei movimenti che vorrebbero indebolire l’Unione. Oggi l’Italia è più forte in Europa e sta tornando protagonista della politica euromediterranea, dobbiamo continuare su questa strada per riformare l’Unione e renderla più forte ed efficiente”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.