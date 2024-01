Europee: Magi, 'a febbraio convention aperta per lista Stati Uniti d'Europa'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “A metà febbraio faremo una assemblea pubblica, una convention per una Rivoluzione Europea con Emma Bonino per gli Stati Uniti d’Europa: stiamo raccogliendo adesioni per mettere al centro della campagna elettorale la questione europea. Adesioni che vann...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “A metà febbraio faremo una assemblea pubblica, una convention per una Rivoluzione Europea con Emma Bonino per gli Stati Uniti d’Europa: stiamo raccogliendo adesioni per mettere al centro della campagna elettorale la questione europea. Adesioni che vanno da Carlo Cottarelli a Marco Bentivogli, da Giusi Nicolini e Renato Soru e Nathalie Tocci. Speriamo di averli tutti insieme in questa occasione”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a Rainews24.

“Sarà una iniziativa aperta, che va oltre il Terzo Polo, un progetto fallito per ammissione degli stessi protagonisti, e di cui vanno definiti i criteri: ad esempio secondo noi chi è già eletto al parlamento italiano non può candidarsi alle europee, è un fatto di rispetto per gli elettori a cui si chiede il voto e per l’importanza delle istituzioni ”, ha concluso Magi.