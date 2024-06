Europee: Mastella, 'Calenda ha seminato vento, raccoglierà tempesta'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - “Mi risulta che anche nel comizio finale di Napoli, Calenda abbia continuato ad additare maleducatamente il cognome Mastella. Ha seminato veleni per tutta la campagna elettorale, alla ricerca disperata del quorum, lui che non ha il quid. Ha seminato vento, raccoglier...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Mi risulta che anche nel comizio finale di Napoli, Calenda abbia continuato ad additare maleducatamente il cognome Mastella. Ha seminato veleni per tutta la campagna elettorale, alla ricerca disperata del quorum, lui che non ha il quid. Ha seminato vento, raccoglierà tempesta. Non ha i numeri per giocare da centravanti, la verità è che rischia di finire proprio in tribuna”. Così Clemente Mastella su alcune dichiarazioni del leader di Azione Carlo Calenda.