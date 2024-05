Europee, Meloni: con Le Pen punti in comune, no maggioranze arcobaleno

Trento, 24 mag. (askanews) - Con Marine Le Pen "ci sono dei punti in comune, su immigrazione, sulla transizione verde, sulla difesa dell'identità culturale europea, ci sono dei punti di contatto, si immagina una prossima legislatura e si cerca di capire se le cose in Ue possono cambiare, io penso c...

Trento, 24 mag. (askanews) – Con Marine Le Pen “ci sono dei punti in comune, su immigrazione, sulla transizione verde, sulla difesa dell’identità culturale europea, ci sono dei punti di contatto, si immagina una prossima legislatura e si cerca di capire se le cose in Ue possono cambiare, io penso che un margine ci sia, che ci sia la possibilità di costruire delle maggioranze diverse” visto che “le maggioranze arcobaleno non funzionano in Italia e non funzionano in Europa, perché non hanno una visione”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata al Festival dell’Economia di Trento, a proposito delle elezioni europee.

“Le democrazie si sono indebolite e i sistemi meno democratici del mondo hanno guadagnato terreno, la povertà è aumentata. Qualcosa è andato storto se abbiamo scoperto che non eravamo padroni della nostra energia” ha aggiunto.