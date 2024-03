Europee: Paita, 'Iv per costruire, con generosità per progetto pi...

Roma, 27 mar (Adnkronos) – "In nome di un progetto importante per l’Europa Italia Viva sta contribuendo a un progetto più grande, con generosità”. Lo ha detto la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale, al termine dell’incontro per la lista Stati Uniti d’Europa.

“Italia viva si conferma una forza in campo per costruire e non per demolire, per dare all’Europa una classe dirigente all’altezza delle nuove sfide”, ha aggiunto Paita.