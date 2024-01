Europee: Renzi, 'Meloni sbaglia, non sono un sondaggio'**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Io ci sono, l'ho detto". Così Matteo Renzi sulla candidatura alle Europee a L'aria che Tira su La7. "Meloni ha lasciato intendere che si candiderà perché per lei le elezioni europee non sono uno strumento per eleggere qualcuno...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Io ci sono, l'ho detto". Così Matteo Renzi sulla candidatura alle Europee a L'aria che Tira su La7. "Meloni ha lasciato intendere che si candiderà perché per lei le elezioni europee non sono uno strumento per eleggere qualcuno ma solo un grande test, un grande sondaggio. Per me è sbagliato. Bisognerebbe dire cosa si vuole per l'Europa. Nel momento in cui ho detto che mi candidavo, ho spiegato che sono per gli Stati Uniti d'Europa, per l'esercito europeo…".