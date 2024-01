Europee: Tajani, 'Renzi? Finora è stato cannibalizzato lui, ma c'è poco da mangiare'

Europee: Tajani, 'Renzi? Finora è stato cannibalizzato lui, ma c&...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Per Renzi Fi sarà cannibalizzata da Fdi alle europee? "Fino ad ora mi pare sia stato cannibalizzato il suo partito, c'era anche poco da mangiare… Non rispondo agli insulti, lasciano il tempo che trovano e manifestano una grande difficoltà. Quando ci si distrae col Qatar e l'Arabia Saudita diventa difficile seguire la politica italiana", dice in conferenza stampa il vicepremier e segretario di Fi, Antonio Tajani, replicando al leader di Italia Viva Matteo Renzi.