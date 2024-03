Expo 2025, Vattani: "Scelto il progetto più adatto al saper fare italiano"

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo un bellissimo progetto disegnato Mario Cucinella, uno dei più grandi architetti italiani del momento: uno splendido padiglione di legno e sostenibile. Ma soprattutto abbiamo scelto il progetto più adatto a diventare uno strumento applicabile a quel 'saper fare' italiano che vogliamo declinare anche attraverso la presenza delle Regioni. Lì ci sarà uno spazio proprio per loro". Lo ha detto l'ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka in occasione della presentazione, a Roma, di 'Selecting Italy – Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore', che si terrà a Trieste l'8 e il 9 aprile.

"Il Giappone è una partnership strategica per quello che può offrire a nostri settori dell'industria, come l'aerospazio, l'alta tecnologia, la farmaceutica. Noi abbiamo più di 400 aziende giapponesi con investimenti in Italia che generano un valore di 23 miliardi. Una presenza importante, ma si può fare molto di più".

Eventi come questo, come anche l'Expo 2025 Osaka, "sono un'occasione per presentare le nostre aziende, le opportunità che offriamo, ad investitori giapponesi che guardano all'Italia soprattutto in settori di punta, come la farmaceutica, l'aerospazio, l'alta tecnologia. Gli investimenti giapponesi ci fanno bene – ha sottolineato – perché sono sani, non sono mai predatori, anzi proteggono le caratteristiche delle nostre imprese".