Fabbisogno calorico giornaliero uomo: i consigli per non ingrassare

Conoscere il fabbisogno calorico giornaliero è fondamentale per poter perdere peso. Vediamo come fare.

Il fabbisogno calorico giornaliero di un uomo può essere influenzato da una serie di fattori differenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come calcolare il fabbisogno calorico di una persona, come allenarsi e come correggere la propria alimentazione per preservare, nel tempo, il benessere psicofisico.

Fabbisogno calorico giornaliero uomo

Il fabbisogno calorico giornaliero rappresenta la quantità di calorie necessarie per mantenere le funzioni vitali e svolgere le attività quotidiane di una persona. Per gli uomini, questo fabbisogno varia in base a diversi fattori, come età, peso, altezza, livello di attività fisica e metabolismo.

Esistono numerose formule per calcolare il fabbisogno calorico giornaliero, molte delle quali sono facilmente reperibili online. La più comune è l’equazione di Harris-Benedict, che tiene conto del metabolismo basale (o BMR) e del livello di attività fisica. Per ottenere il fabbisogno calorico giornaliero, il risultato ottenuto da questa formula deve essere moltiplicato per il livello di attività fisica. Il fabbisogno calorico varia a seconda che una persona sia leggermente attiva, sedentaria, moderatamente attiva, molto attiva o estremamente attiva.

Fabbisogno calorico giornaliero uomo: come non aumentare di peso

Una volta calcolato il proprio fabbisogno calorico giornaliero sarà importante modificare lo stile di vita, se necessario, per poter perdere peso, stimolare il metabolismo, al fine di rendere la perdita di peso più rapida, e mantenere il peso ideale, se la perdita di peso non è necessaria.

A questo proposito, potrà essere utile:

Tenere traccia delle calorie consumate giornalmente al fine di mantenere il peso sotto controllo;

consumate giornalmente al fine di mantenere il peso sotto controllo; Evitare cibi ad alta densità calorica e poveri di nutrienti come snack confezionati e bevande zuccherate e preferire cibi ricchi di nutrienti come frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali;

come snack confezionati e bevande zuccherate e preferire cibi ricchi di nutrienti come frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali; Svolgere regolare esercizio fisico per bruciare le calorie e mantenere il metabolismo attivo;

per bruciare le calorie e mantenere il metabolismo attivo; Idratarsi correttamente. Inoltre, bere acqua regolarmente controlla l’appetito e previene il consumo eccessivo di calorie;

regolarmente controlla l’appetito e previene il consumo eccessivo di calorie; Evitare lo stress, che può influenzare negativamente le abitudini alimentari e portare ad un consumo eccessivo di cibo. Lo stress può essere gestito attraverso lo yoga, la meditazione e lo svolgimento di passatempi rilassanti.

