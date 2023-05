Home > Video > Fabio Brescia risponde sui social alle domande dei follower Fabio Brescia risponde sui social alle domande dei follower

“Anche tu hai diritto alla serenità”: tra problemi di cuore e problemi mondiali come la guerra in Ucraina e la questione palestinese, Fabio Brescia risponde sui social alle domande sui suoi follower, concludendo “La responsabilità è sempre duplice, non è mai solo da una parte”