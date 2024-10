Il caso di Fabio Macellari: un passato difficile

Fabio Macellari, ex calciatore dell’Inter, è tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa di un processo che lo vede imputato per presunti reati legati alla droga. Secondo le indagini condotte dai carabinieri di Bobbio, Macellari avrebbe ceduto piccole dosi di cocaina a conoscenti. Questo episodio riporta alla luce un capitolo della sua vita che sembrava chiuso, ma che continua a tormentarlo. La sua carriera calcistica, che lo ha visto protagonista in squadre come Cagliari e Bologna, è stata segnata da alti e bassi, e ora si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue scelte passate.

Le dichiarazioni di Macellari e il processo

Durante il processo, un testimone ha affermato di non aver ricevuto nulla da Macellari, mentre l’ex calciatore, contattato telefonicamente, ha respinto con fermezza le accuse. “Non ho mai spacciato né ceduto droga per soldi. Sono un’altra persona”, ha dichiarato. Queste parole evidenziano il suo desiderio di distaccarsi da un passato che lo ha segnato profondamente. La sua assenza in aula ha suscitato interrogativi, ma la sua determinazione a difendersi è chiara. La lotta contro le accuse di droga è solo una parte della sua battaglia personale per la redenzione.

Un nuovo inizio: dalla droga alla panetteria

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Macellari ha intrapreso un percorso di riabilitazione, dedicandosi alla panetteria e, occasionalmente, alla falegnameria. In un’intervista a “Live – Non è la d’Urso”, ha parlato apertamente dei suoi “scivoloni” e dell’uso di droga, sottolineando l’importanza di ricominciare da zero. “In questi casi o capisci che devi ricominciare da zero oppure muori”, ha affermato, evidenziando la gravità della situazione. La sua storia è un monito per molti giovani atleti che, come lui, possono trovarsi a fronteggiare le tentazioni e le pressioni del mondo dello sport.