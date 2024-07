Fabrizio Corona è tornato a parlare di Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi, senza giri di parole, ha ammesso che l’imprenditrice gli fa “pena” perché dopo il pandoro gate è rimasta sola.

Fabrizio Corona: l’attacco contro Chiara Ferragni

Ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha commentato un video in cui si vede Chiara Ferragni che ammette: “La separazione mi fa bene“. L’imprenditrice era a Forte dei Marmi e quando un fan si è avvicinato e le ha fatto i complimenti per la forma fisica, lei ha tirato in ballo il divorzio da Fedez. Un filmato che ha fatto il giro del web e che, ad essere onesti, è abbastanza imbarazzante.

Le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha dichiarato:

“Video virale di questi giorni è la Ferragni in spiaggia sulla battigia a Forte dei Marmi. Sola. Generalmente era circondata da trenta guardie del corpo, era inavvicinabile e soprattutto con la sua spocchia e la sua non curanza, non salutava nessuno. Si avvicina un bagnante, la riprende dandole un giudizio. E lei tutta timidina ‘Sì sto bene, sono più felice’. Ma po**a miseria. Cioè da Fazio che dovevi raccontare non hai detto un ca**o, arriva il bagnante della porta accanto, fai la triste e gli dici: si mi fa bene stare da sola. Ti dico la verità, ma te lo dico seriamente. A me comincia a farmi un po’ pena“.

Fabrizio Corona Vs Chiara Ferragni: chi sta messo peggio?

Corona, come al solito, ha sentenziato. Eppure, una domanda sorge spontanea: davvero Fabrizio può commentare le vicende della Ferragni? Un detto, in questo caso, calza a pennello: il bue dice cornuto all’asino. L’ex re dei paparazzi, considerando il suo curriculum, farebbe bene a tacere. Tirare in ballo la “pena“, poi, è imbarazzante: parliamo di un uomo di 50 anni, che sta per diventare padre per la seconda volta, e ancora si spara i selfie nudo mentre si fa il bagno con il gin. Non contento, invita anche i follower: “Provateci voi a 50 anni“.