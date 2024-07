Negli anni passati, Fabrizio Corona non è mai stato grande amico di Fedez e Chiara Ferragni. Eppure, adesso sembra che qualcosa sia cambiato: si dice che l’ex re dei paparazzi stia aiutando gli ex coniugi.

In passato, Fabrizio Corona e i coniugi Fedez e Chiara Ferragni non sono andati troppo d’accordo, tanto che nel 2020 il rapper e l’imprenditrice lo hanno querelato. Il motivo della diatriba? L’ex re dei paparazzi li aveva definiti “ebeti”. Oggi, però, i tre potrebbero aver seppellito l’ascia di guerra. Secondo lo youtuber Homyatol, Corona starebbe aiutando gli ex Ferragnez.

Homyatol, ospite del podcast Gurulandia, ha dichiarato:

“Io adesso devo dire una cosa. Corona sta facendo un bel lavoro di pulizia per Chiara Ferragni e Fedez. Lo ripeto, Corona sta aiutando Chiara e Fedez, non so ancora se volendo o no, ma secondo me sì perché lui è furbo. Non so, magari con del compenso, ma non lo so, ma li sta aiutando molto. Come? Con le sue dichiarazioni, anche tramite voi di Gurulandia. Voi state facendo un lavoro sociale. Se Fedez e Chiara ascoltano quello che dice Corona o no? Vivendo su internet non puoi non ascoltare Corona”.