Un annuncio sorprendente

Durante la presentazione del suo libro a Milano, Fabrizio Corona ha rivelato le sue ambizioni politiche, dichiarando di voler seguire le orme di Beppe Grillo e di fondare un proprio partito. “Farò come Grillo, aprirò il mio partito e farò il presidente”, ha affermato, lasciando intendere che il suo canale Youtube sarà il punto di partenza per questa nuova avventura. L’ex re dei paparazzi ha sottolineato che, se la legge dovesse cambiare, sarebbe pronto a candidarsi come presidente del Consiglio.

Il potere di Youtube

Corona ha evidenziato il potere di Youtube come piattaforma di espressione libera, affermando: “Su Youtube puoi dire cicciona, troia e nessuno ti censura”. Questa libertà di parola, secondo lui, rappresenta un’opportunità unica per costruire un movimento politico. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un milione di iscritti sul suo canale, un traguardo che, se raggiunto, potrebbe attirare l’attenzione dei politici tradizionali. “A quel punto saranno i politici a venire da me”, ha aggiunto, mostrando una certa sicurezza nel suo progetto.

Un modello ispirato ai Cinque Stelle

Fabrizio Corona ha paragonato la sua iniziativa a quella del Movimento Cinque Stelle, che ha saputo sfruttare il web per costruire una base solida e vincere le elezioni. “Il mio canale Youtube può essere antesignano di un partito politico che, come hanno fatto i Cinque Stelle, potrebbe vincere le elezioni tra 3-4 anni”, ha dichiarato. Questa affermazione mette in luce la sua ambizione di utilizzare i social media come strumento di mobilitazione e di coinvolgimento diretto con il pubblico, un approccio che ha già dimostrato di funzionare in passato.