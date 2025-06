FAI, il 13-14 giugno a Bergamo il Congresso Nazionale per disegnare il futuro dell’autotrasporto

Due giornate di confronto, dibattiti e approfondimenti che vedranno protagonisti imprenditori, sindacalisti, istituzioni e esperti, tutti chiamati a fare il punto sulle sfide attuali e sulle opportunità che si aprono in un settore strategico per l’economia italiana.

Ad aprire i lavori sarà il presidente in carica della FAI Paolo Uggè, che traccerà un bilancio del mandato e lancerà le linee guida per i prossimi anni.

A seguire, il segretario generale Carlotta Caponi introdurrà le tematiche più calde, a partire dalla sostenibilità, la cybersicurezza, la permeabilità delle vie alpine, fino alle dinamiche sindacali che impattano quotidianamente sull’attività delle imprese.Al centro del dibattito ci sarà lo studio di scenario presentato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, con il contributo del Direttore Ing. Damiano Frosi e il Ricercatore Ing. Paolo Giacobbe, che offrirà una fotografia precisa del settore e delle sue prospettive.

Tra gli ospiti di spicco, figurano personalità di primo piano come Gabriele Faggioli, presidente uscente del Clusit, con cui si discuterà di cybersicurezza e delle nuove normative NIS2; il professor Augusto Bianchini, CEO di Turtle Srl, che interverrà sul tema della sostenibilità ESG nella logistica; i segretari nazionali dei principali sindacati di categoria; i vicepresidenti FAI Leonardo Lanzi, Natalino Mori, Sergio Piardi e Gianni Satini e il Senatore Giulio Maria Terzi Sant’Agata, presidente della 4a Commissione permanente del Senato, che parteciperà al panel sulla permeabilità alpina, affrontando le sfide infrastrutturali e politiche dei valichi.La due giorni si chiuderà con un importante dibattito cui parteciperanno esponenti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, come il presidente di Lumesa Fabrizio Palenzona, il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo, il vicepresidente PPE Massimiliano Salini e il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri.

Non mancherà inoltre la partecipazione di rappresentanti politici di rilievo, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Sen. Matteo Salvini atteso per testimoniare l’attenzione del Governo verso un comparto vitale per la mobilità e l’economia italiana.Il Congresso FAI di Bergamo, che sarà moderato dal giornalista Francesco Condoluci, direttore di Notizie.it e e consigliere del Ministro delle Riforme Istituzionali, si configura come un momento imprescindibile per definire le strategie di un settore che vuole innovarsi, diventare più sostenibile e competitivo, affrontando con pragmatismo e visione le sfide del presente e del futuro.