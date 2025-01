Passa la stretta per le false recensioni online, ma salta l’obbligo di identificazione. Vediamo tutte le novità.

False recensioni online: salta l’obbligo di indentificarsi

Nel decreto sulle Pmi appena approvato dal Cdm c’è anche una stretta sulle false recensioni online. Il decreto però non prevede, a differenza di quanto era stato presentato nelle prime bozze, l’obbligo per il consumatore di identificarsi. Ecco le parole della Ministra del Turismo Daniela Santanché: “La giornata di oggi segna un passo importante per la tutela delle nostre imprese: è ufficialmente arrivato l’esame preliminare del ddl che introduce un regolamento per contrastare le recensioni false. Le recensioni, che grazie a questo intervento normativo saranno effettivamente veritiere, sono fondamentali per il successo delle aziende, e per la fiducia di consumatori e turisti, e quindi per la credibilità del sistema Italia.”

E’ quindi passata la stretta sulle recensioni online. Vediamo cosa prevede la normativa:

Divieto di acquisto e cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione;

a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione; Il consumatore può pubblicare una recensione, motivata e dettagliata, entro 15 giorni, dimostrando l’effettivo utilizzo del servizio (alberghi, ristoranti, eccetera). Non è però chiaro al momento come si faccia a dimostrarlo;

(alberghi, ristoranti, eccetera). Non è però chiaro al momento come si faccia a dimostrarlo; L’imprenditore ha diritto di cancellare una recensione se il consumatore non ha realmente usufruito della prestazione e anche quando, dopo due anni, il giudizio negativo non è più “attuale”. Ad esempio quando vengono adottate delle misure idonee al superamento del giudizio negativo.

Si attende che vengano stilate delle linee guida per le piattaforme online che ospitano le recensioni. E’ bene sottolineare che le nuove norme saranno applicate solo alle recensioni non ancora pubblicate alla data di entrata in vigore della legge.