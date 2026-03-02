Continua a far discutere e a dividere l’Italia il caso della famiglia nel bosco. I La madre dei tre bambini, Catherine Birmingham, ha raccontato la loro storia a un programma di approfondimento australiano “60 minutes“. Ecco cosa ha detto.

Famiglia nel bosco, parla Catherine: “Non abbiamo fatto alcunché per danneggiare i nostri figli”

Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini allontanati dai genitori, ha raccontato la loro storia a un programma di approfondimento australiano, “60 minutes”. Da circa quatto mesi, ricordiamo, Catherine e i tre figli vivono in una casa famiglia a Vasto (Chieti), lontani dal padre Nathan Trevallion. Ma ecco le parole di Catherine: “è vero non abbiamo lo scarico, utilizziamo il compostaggio per risparmiare acqua. Non abbiamo fatto alcunché per danneggiare i nostri figli ma le autorità italiane pensano che tenerli lontani da noi sia più sicuro. Così mi trovo a combattere il pregiudizio di quanti pensano che abbiamo fatto cose sbagliate…”

Famiglia nel bosco, l’annuncio inaspettato di Catherine: “Il nostro futuro è altrove”

Sempre nel corso dell’intervista a “60 Minutes”, Catherine Birmingham ha risposto a una domanda diretta sul loro futuro quando e se ci sarò un ricongiungimento. La donna ha detto che non torneranno in Australia perché non possono abbandonare il loro Cavallo Lee ma “i nostri figli non sopporteranno ancora una volta quel che è accaduto in Italia. Penso che il nostro futuro sia da qualche parte in Europa.“ Catherine ha anche ricordato di essere scesa diverse volte a compromessi con gli assistenti sociali: “abbiamo accettato quelle mediazioni: l’insegnante, i vaccini, la casa…” Ma su una cosa èp chiara: “non manderò a scuola i miei figli. Diamo loro maggiori opportunità di quante non avrebbero con una educazione formale.”