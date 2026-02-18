Sono ormai circa quattro mesi che i figli di Nathan e Catherine sono in una struttura protetta a Vasto: l'appello della madre.

Da novembre del 2025 i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion vivono in una struttura protetta a Vasto. Mamma Catherine ha deciso di scrivere una lettera, asserendo che i suoi figli sono infelici.

Famiglia nel bosco, la lettera di mamma Catherine

Il caso della famiglia nel bosco continua a far parlare e a dividere l’Italia. Sta di fatto che da ormai 4 mesi i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion sono in una casa protetta a Vasto.

La stessa Catherine ha voluto scrivere una lettera, destinata alle figure incaricate delle tutela dei minori, e pubblicata dal quotidiano Il Centro, dove cerca di porre attenzione sulle reali condizioni dei suoi tre figli. Ma ecco cosa dice nella lettera Catherine Birmingham.

Famiglia nel bosco, il duro sfogo di mamma Catherine: “I bambini sono infelici”

Nella lettera pubblicata da Il Centro e indirizzata alle figure incaricate della tutela dei minori, Catherine Birmingham ha detto apertamente che i suoi tre figli sono infelici e che trovano il luogo in cui vivono “brutto“. Il figlio maschio, inoltre, avrebbe anche parlato a nome delle sorelle esprimendo il desiderio di tornare a casa. Nella lettera Catherine dice anche che ai bambini mancano “il papà, gli animali, gli amici, la loro casa.” Nella lettera viene anche sottolineato da mamma Catherine di come abbiamo mostrato un peggioramento delle loro condizioni a seguito dell’allontanamento forzato, manifestando anche segnali di forte stress. Nella lettera Catherine ha anche affermato che ai bambini “sarebbe stato vietato persino di andare in bicicletta attorno all’edificio.” Secondo la madre dunque i tre bambini sarebbero stati progressivamente isolati da “amici, familiari e genitori che amano” e privati di “ogni meccanismo di difesa” per affrontare una separazione così drastica. Catherine parla di una condizione di malessere che è aumentata giorno per giorno sino ad arrivare, secondo lei, a un quadro di trauma, depressione e ansia costante. Infine la donna chiede che i suoi ter bambini possano tornare a casa.