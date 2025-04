Farmaceutica, Luppi (Msd): "Nel 2024 investiti 30,5 mld di dollari in R&S e innovazione"

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) – "La campagna 'Fianco a fianco' è espressione di una volontà da parte di Msd di creare collaborazioni virtuose che possano essere di aiuto per tutti i pazienti, nel caso specifico delle persone con carcinoma renale al centro della campagna. L'impegno di Msd inizia dalla ricerca. Noi lo scorso anno abbiamo investito il 51% delle nostre risorse, ovvero 30,5 miliardi di dollari in Ricerca e Sviluppo per fare la differenza per tutti i pazienti per i quali c'è ancora un forte bisogno di salute che rimane inespresso senza innovazione". Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, intervendo oggi a Roma all'evento dedicato all'edizione 2025 della campagna 'Fianco a fianco. Uniti contro il carcinoma renale', promossa da Msd con il patrocinio della Società italiana di urologia (Siu) e dell'associazione di pazienti Anture.

"Ovviamente – sottolinea Luppi – un'innovazione che resta chiusa in un cassetto e non arriva a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, unitamente alla corretta informazione, è un'innovazione inutile. Ecco perché promuoviamo attivamente queste campagne che ci danno la possibilità di far collaborare tutti gli attori, tutti i protagonisti che devono mettere al centro il paziente e i suoi bisogni".