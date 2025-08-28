Il Consiglio dei Ministri ha varato la nuova Farnesina, approvando in via definitiva la riforma del ministero degli Esteri. Ad annunciarlo, il vicepremier Antonio Tajani. Ecco tutti i dettagli.

Cdm lampo, varata la nuova Farnesina

Il Consiglio dei Ministri ha varato la nuova Farnesina, è stata infatti approvata in via definitiva la riforma del ministero degli Esteri.

C’era infatti la necessità di riorganizzare la Farnesina alla luce dei cambiamenti internazionali, soprattutto in relazione all’ambito del commercio internazionale. Ad annunciare la riforma del ministero è stato il vicepremier Antonio Tajani, che ha spigato cosa cambia e perché. Ecco le sue parole.

Cdm lampo, varata la nuova Farnesina: l’annuncio di Tajani

Ad annunciare la riforma del ministero degli Esteri è stato il vicepremier Antonio Tajani. Ecco le sue parole: “sarà un ministero bicapite con una testa politica e una testa economica. Ci saranno il Ministro e il Segretario generale che sarà affiancato da un Segretario generale aggiunto che avrà il coordinamento di tutti gli aspetti politici e poi ci sarà un Segretario generale aggiunto che si occuperà della parte economica del ministero. Ci sarà una direzione generale della crescita che sarà un punto di riferimento per tutte le imprese perché sarà anche divisa per settori (compreso lo sport). Ci sarà poi una direzione generale che si occuperà della sicurezza e dell’intelligenza artificiale che sarà divisa in una parte più politica e in una più economica.” Infine Tajani ha detto che la novità più importante è che la Farnesina sarà divisa per settori e sarà un punto di riferimento per tutte le imprese.