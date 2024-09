Faustini è a capo della gestione delle comunicazioni per il vicepresidente del Csm.

Alberto Faustini, ex direttore dell'Alto Adige e in passato alla guida di Trentino, l'Adige, Nuova Ferrara e Corriere delle Alpi, è stato recentemente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura come responsabile della comunicazione per il vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli. Questa posi...

Alberto Faustini, ex direttore dell’Alto Adige e in passato alla guida di Trentino, l’Adige, Nuova Ferrara e Corriere delle Alpi, è stato recentemente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura come responsabile della comunicazione per il vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli. Questa posizione segna un ritorno a Roma per il giornalista di radici trentine e bolzanine, un esperto di lunga data nel settore della comunicazione. Dopo aver occupato il ruolo di direttore dell’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, Faustini aveva precedentemente gestito la comunicazione di Sviluppo Italia, che durante il suo periodo di servizio si trasformò in Invitalia.