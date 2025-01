Fdi: Biancofiore, 'un abbraccio a Montaruli, no ad anarchia assoluta su social'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Fa benissimo la collega Augusta Montaruli a chiedere alla magistratura di procedere e di condannare gli autori degli innumerevoli, ignobili ed odiosi attacchi personali basati su notizie palesemente false sul suo conto. Non deve essere consentito a nessuno di diffamare, a mezzo social e nel caso di specie con lo scopo di condizionare l’attività politica e istituzionale di una donna in particolare, cosa ancor più grave, restando poi impunito, come se nulla fosse accaduto. I social non possono e non devono essere considerati come un campo libero dove vige l’anarchia assoluta, da parte di qualche vigliacco alienato leone da tastiera.I ntanto giungano, anche a nome del Gruppo che ho l’onore di presiedere al Senato, ad Augusta un forte abbraccio nella certezza che proseguirà la sua azione politica senza lasciarsi intimidire". Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo Civici d'Italia, Noi moderarti, Coraggio Italia, Udc, Maie.