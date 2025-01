Fdi: Gardini, 'contro Montaruli campagna sessista vergognosa'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Non è la prima volta che esponenti di Fratelli d’Italia diventano la preda di leoni da tastiera e di certe testate giornalistiche. Stavolta è la collega e amica Augusta Montaruli a subire una campagna sessista vergognosa". Lo afferma Elisabe...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "Non è la prima volta che esponenti di Fratelli d’Italia diventano la preda di leoni da tastiera e di certe testate giornalistiche. Stavolta è la collega e amica Augusta Montaruli a subire una campagna sessista vergognosa". Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Questi attacchi -aggiunge- sono un pericoloso scivolamento del dibattito pubblico verso toni inaccettabili e diffamatori, che vogliono colpire chi si impegna con serietà e competenza nella vita politica. Attendiamo che tutte le forze politiche condannino senza esitazione simili comportamenti e che le autorità competenti intervengano con fermezza per arginare questa deriva. Ad Augusta Montaruli la mia totale solidarietà e vicinanza. Le esprimo il mio sostegno, invitandola a non lasciarsi intimidire e a continuare con determinazione il suo lavoro per il bene dell'Italia".