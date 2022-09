Fdi, Lollobrigida: Meloni votata non perché donna ma perché brava

Roma, 26 set. (askanews) – “E’ strana questa cosa… Trovarsi ad avere la prima donna a capo di un partito in Italia, la prima donna a capo di un partito europeo, la prima donna che ambisce a diventare guida in Italia e averla a destra, dopo tanta ipocrisia e demagogia da parte della sinistra”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha commentato, al comitato elettorale di Fdi dopo la vittoria, il fatto che la leader Giorgia Meloni abbia surclassato la sinistra anche in termini di pari opportunità.

“La cosa che noi auspichiamo – ha aggiunto – è che un giorno non si debba più parlare di essere donna o essere un uomo ma sei bravo non sei bravo… Io credo che Giorgia Meloni non sia stata votata perché è donna, ma perché è brava”.