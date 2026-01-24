Febbraio e marzo 2026: dieci festival + 1 da non perdere

Scendono in campo i pesi massimi nel calendario internazionale dei festival con protagonista la musica elettronica, mai come nei mesi di febbraio e marzo 2026 spalmati in tutto il mondo: questa volta il nostro itinerario ci porta in Argentina, Brasile, Colombia, Messico, Sud Africa, Paesi Bassi, Svizzera, Saint Martin, Germania, Francia e Stati Uniti.
Dalle Alpi ai Caraibi passando attraverso le metropoli di tutto il mondo, ecco dieci festival +1 da non perdere nei prossimi due mesi che verranno.
ULTRA BUENOS AIRES
14 – 15 febbraio 2026
Buenos Aires, Argentina
headliners: CamelPhat, deadmau5, Zedd
ultrabuenosaires.com
AME LAROC
14-16 febbraio 2026
Valinhos, Brasile
headliners: Miss Monique, Vintage Culture, WhoMadeWho
amelarocfestival.com
CORE FESTIVAL
20-21 febbraio 2026
Medellin, Colombia
headliners: Artbat, Dom Dolla, Indira Paganotto
core.world
EDC MEXICO
20 – 22 febbraio 2026
Città del Messico, Messico
headliners: Above & Beyond, Charlotte de Witte, Jamie Jones
mexico.electricdaisycarnival.com
BLACK COFFEE WEEKENDER
27 febbraio-01 marzo 2026
Città del Capo, Sud Africa
headliners: Black Coffee, Peggy Gou, TBA
blackcoffeeweekender.com
A STATE OF TRANCE
27 – 28 febbraio 2026
Rotterdam, Paesi Bassi
headliners: Armin van Buuren, Ferry Corsten, Korolova
festival.astateoftrance.com
VSNZ WINTER ARC
7-8 marzo 2026
Grindelwald, Svizzera
headliners: Argy, CamelPhat, Carlita
vsnz.ch
SXM
18-22 marzo 2026
Saint Martin
headliners: Deep Dish, Francis Mercier, Lee Burridge
www.sxmfestival.com
TOMORROWLAND WINTER
21-28 marzo 2026
Alpe d’Huez, Francia
headliners: ALOK, NERVO, Steve Aoki
winter.tomorrowland.com
ULTRA MUSIC FESTIVAL
27-29 marzo 2026
Miami, Stati Uniti
headliners: Carl Cox, John Summit, Joseph Capriati
ultramusicfestival.com
foto d’apertura: VSNZ Winter Arc, credits Fabio Zingg