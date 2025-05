Fecondazione: Montaruli (Fdi), 'leso diritto minori di avere un padre'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Ogni bambino ha una mamma ed un papà. Con la sentenza della Consulta di oggi, risulta ancor più urgente approfondire il tema della responsabilità genitoriale del donatore/genitore anche quando la fecondazione, illecita in Italia, venga fatta all’estero". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia.

"Non si può pensare di sostituire un genitore, dunque il padre biologico, ledendo completamente il diritto del minore ad avere una figura maschile di riferimento. Nel rispetto della Corte Costituzionale, come essa evidenzia, l'illegittimità non tocca la legge 40. Se diritto dei minori è quello di dover essere protetto, quello stesso diritto non può essere esonerare il padre biologico, ma rafforzare in Italia la sua responsabilità, i suoi diritti-doveri. Chi a sinistra esulta per il riconoscimento di diritti negati in Italia, non ha veramente a cuore le sorti dei bambini, a cui invece verrebbe negata la possibilità di avere un padre e una madre".