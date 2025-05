Fecondazione: Ravetto, 'rispetto per Consulta ma tutela infanzia con mam...

Roma, 22 mag.(Adnkronos) – “Sul riconoscimento dei figli di due donne nati da procreazione medicalmente assistita, massimo rispetto per la decisione della Consulta. Per la Lega però, una cosa è chiara: i bambini hanno diritto a una mamma ed anche ad un papà. Questa è l’unica visione di buonsenso per chi ha a cuore la tutela dell’infanzia, senza farsi influenzare da derive ideologiche”.

Così la deputata Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega.