Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini e Angelo Madonia si sono esibiti in un valzer dal forte sapore romantico. Prima della loro performance, è stato trasmesso un video introduttivo. Durante questo filmato, Federica ha condiviso con il pubblico il periodo difficile della sua adolescenza, contrassegnato dalla bulimia. Ha sottolineato come sia riuscita a superare questa sfida attraverso il sostegno della famiglia, l’assistenza di professionisti e la sua immensa passione per il nuoto.

La narrazione di Federica Pellegrini

Federica ha iniziato a raccontare la sua storia fin dall’infanzia, dicendo: «Ho sempre avuto un forte legame con mio padre. Lui era un paracadutista e, in un certo modo, ho sempre cercato di imitare la sua determinazione e disciplina, applicandole nel nuoto.

«Non accettavo il mio corpo, sono arrivata a mangiare in modo compulsivo e, subito dopo, a vomitare. Entrata in questo vortice, mi sono resa conto che mi mancavano le forze, e questo influisce anche sulle mie prestazioni in acqua. L’affetto della mia famiglia mi ha sostenuta, così come il nuoto, che è sempre stata la mia vera passione. Ai ragazzi che si trovano in difficoltà, consiglio sempre di esprimere le loro emozioni e di cercare l’aiuto di esperti».