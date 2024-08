Secondo il settimanale Chi, Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso accanto ad un uomo di nome Silvio Campara. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: Fedez ha chiamato il suo cane come il nuovo spasimante dell’ex moglie?

Fedez chiama il cane Silvio: frecciatina a Chiara?

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez si è ritrovato senza casa, impossibilitato a vedere i figli h24 e privato anche del cane Paloma. Il rapper, che ovviamente non ha avuto problemi a trovare un’altra dimora extra lusso, ha dovuto sottostare alle decisioni dell’ex moglie sulla gestione dei pargoli. Non ha potuto fare nulla, invece, per l’amico a quattro zampe, intestato all’imprenditrice e, di conseguenza, di sua proprietà. Così, per non sentirsi meno della “piccola Chiara”, ha acquistato un nuovo cucciolo, ovviamente della stessa razza: Silvio. Il nome è una frecciatina alla Ferragni?

Fedez con Silvio e Chiara con Silvio: una strana casualità

Sull’ultimo numero del settimanale Chi, sono apparse le prime paparazzate di Chiara con il nuovo fidanzato Silvio Campara. Appena la notizia è diventata di dominio pubblico, il collegamento con il cane di Fedez è nato spontaneo. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il rapper ha scelto di chiamare Silvio il suo cucciolo proprio per lanciare una frecciatina alla Ferragni. L’inizio della loro frequentazione, non a caso, combacia proprio con l’arrivo del figlio peloso in casa di Federico Lucia.

Fedez e la sua ossessione per Silvio Berlusconi

C’è da dire che Fedez potrebbe anche aver chiamato il suo cane Silvio in omaggio – si fa per dire – a Silvio Berlusconi. Il rapper ha una vera e propria ossessione per l’ex presidente, tanto che ha scelto una sua foto anche per la cover del telefono. Il tutto, ovviamente, in senso ironico: Federico non ha mai condiviso la linea politica del Cavaliere.